Mura Festival a Verona: tutti i prossimi appuntamenti da non perdere

Settimana intensa a Mura Festival nell’attesa di Ferragosto: appuntamenti musicali, teatro per adulti e bambini, sapori e profumi tutti da provare nelle numerose proposte culinarie della settimana. Appuntamenti che animeranno il Bastione di San Bernardino e di San Zeno dall’8 al 14 agosto.

Imperdibili sapori con Celestino Food Truck che propone pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso, che ci porteranno con la mente in Sicilia e le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti. Ritornano gli squisiti hamburger di Mr Faboulous e le sfiziose proposte golose di La mia Polpetta. Novità golosa con le piadine di Mary on the road. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 24.

Dal 15 al 21, gli appuntamenti musicali e con i food truck si prenderanno una pausa, ad animare il Bastione di San Bernardino e di San Zeno speciali singole serate dedicate alla Rassegna teatrale Bastioni in scena venerdì 19 e sabato 20 agosto e divertenti appuntamenti con lo sport e i bambini.

Musica

Mercoledì 10, per un’indimenticabile Notte di San Lorenzo, a partire dalle 21 ritorna “Gin ’n’ Jazz” con Beretta 70 Cinematic Squad, un progetto musicale e di video performance ispirato alla cultura cinematografica poli. Presenti Andrea Pimazzoni al Sax Tenor e Soprano, Fiorella Isola al sax Baritono, Stefano Freddi all’Organo Hammond e alla tastiera, Federico Jormen Ferrari alla chitarra elettrica e Fabio Orlandelli alla batteria.

Eleganti note del jazz da ascoltare sorseggiando aromatici Gin Tonic, disponibili in due ricette esclusive realizzate mixando Giulian Gin by Zanin e Toniche aromatizzate Fever Tree: “Giulian Indian”, con Giulian Gin, Fever Tree Premium Indian Tonic Water e twist di limone; “Giulian Mediterranean” con Giulian Gin, Fever Tree Mediterranean tonic water e twist d’arancia.

Giovedì 11 agosto alle 21 appuntamento con gli artisti Joe Sanketti y Otravez sul freak stage. Venerdì 12 agosto alle 21.30 sul palco del freak stage tutti in piedi con la band rhythm’ blues Sangue Blues in Landis & The Blues Brothers. Un percorso che spazia dai classici di Wilson Picket, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James.

Sabato 13 agosto sul palco del Freak Stage il gruppo musicale reggae raggamuffin italiano dei Niu Tennici in Roots of San Bernardin. Domenica 14 agosto si chiude con una grande festa nell’attesa di Ferragosto a partire dalle 19: il Water Melon party. La migliore musica da spiaggia con "La Notte di Ferragosto al Mura festival - Una chitarra, una canzone e ...una fetta d'anguria": porta con te una chitarra e canta insieme a Cico il Brigante live dalle 20.30.

Teatro

Doppio appuntamento dedicato al teatro per venerdì 12 agosto, alle 18 e in replica alle 19 e alle 20.30 al Palco Erriquez di San Bernardino la Recita di Messer Apuliese e de suoi Jullari d’alcuni passi della Commedia, presente l’autore Messer Alighieri, una breve divertente commedia su Dante visto attraverso gli occhi di Shakespeare.

All’interno della rassegna Bastioni in Scena, organizzata al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno da Teatro Scientifico, sempre venerdì 12 agosto, alle 21.15, lo spettacolo LE BRONTE, di Teatro Scientifico – Theama Teatro. Una riflessione su un tema di grande modernità: la vocazione artistica delle sorelle Bronte diviene strumento d’inclusione sociale e allo stesso tempo rivendicazione del ruolo della donna fuori dallo stereotipo e dal ruolo obbligato imposto dalla società ottocentesca.

Un tema, quello della valorizzazione della presenza femminile nel quotidiano, che riprende forza anche negli appuntamenti di venerdì 19 e sabato 20 agosto con Casa Shakespeare: in scena “Celestina e il fiume”, alle 21.15 al Bastione di San Zeno, come proposta per la capacità di raccontare la forza della donna e una testimonianza del vissuto della terra veneta, raccontato attraverso avvenimenti storici e reso poetico da una scelta musicale accurata e di qualità, che spazia dalle canzoni popolari ai cantautori, dalle evocazioni alla realtà. Celestina, moglie dell’ultimo barcaro, racconta la propria storia di acqua, di povertà, di speranza, tra il Sile e il Po. Beatrice Zuin è autrice, interprete e cantante, accanto a lei il maestro Claudio Moro saprà creare con la sua chitarra le sonorità di un ambiente narrativo immersivo. Per prenotazioni al sito https://casashakespeare.it/celestina-e-il-fiume/.

Sport e Kids

Proseguono le proposte sportive per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up. Il mercoledì sera alle 18.30 tutti pronti per Odaka Yoga con Laura al Bastione di San Zeno. Infine, la domenica alle 11.30 Pilates e stretching posturale.

Proseguono giovedì 11 agosto, nel pomeriggio, le proposte dalla Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 17.30 e psicomotricità per la terza età dalle 18.30.

Sabato 13 agosto appuntamento con Music Together Babies di La chiave Magica alle 10 e Music Together mix-ages alle 11.15.

Per la settimana a partire da Ferragosto, rimane l’appuntamento di mercoledì 17 con Odaka Yoga con Laura e torna per domenica 21 Jumping Fitness con Pierpaolo Savio alle 11. Entrambi gli appuntamenti sono al Bastione San Zeno.

Sabato 20 agosto si rinnova l’appuntamento con Music Together Babies di La chiave Magica alle 10 e Music Together mix-ages alle 11.15.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Il programma

Mercoledì 10 agosto

Rassegna Gin’ n’ Jazz con Beretta 70 Cinematic Squad

@ Bastione di San Bernardino ore 21.00

Giovedì 11 agosto

Joe Sanketti y Otravez

@ Bastione di San Bernardino ore 21.00

Venerdì 12 agosto

Recita di Messer Apuliese e de suoi Jullari d’alcuni passi della Commedia, presente l’autore Messer Alighieri

Teatro Shakespeare

@ Bastione di San Bernardino ore 18.00 – 19.00 – 20.30

LE BRONTE, Teatro Scientifico – Theama Teatro

Bastioni in Scena

@ Bastione di San Zeno ore 21.15

Sangue Blues "Landis & The Blues Brothers "

@ Bastione di San Bernardino ore 21.30

Sabato 13 agosto

Niu Tennici "Roots of San Bernardin"

@ Bastione di San Bernardino ore 21.30

Domenica 14 agosto

"La Notte di Ferragosto al Mura festival - Una chitarra, una canzone e ...una fetta d'anguria"

@ Bastione di San Bernardino dalle ore 19.00

Venerdì 19 agosto

Bastioni in Scena

Casa Shakespeare in Celestina e il Fiume

@ Bastione di San Zeno alle 21.15

Sabato 20 agosto

Bastioni in Scena

Casa Shakespeare in Celestina e il Fiume

@ Bastione di San Zeno alle 21.15