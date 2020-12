"Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

In occasione dell'edizione in digitale di ArtVerona, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona presenta, dal 15 dicembre 2020 al 30 settembre 2021, la mostra "Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" a cura di Patrizia Nuzzo in uno spazio inedito mai aperto al pubblico a Palazzo della Ragione. In questo primo appuntamento - ideato tenendo in considerazione l’emergenza in corso che ha visto la chiusura degli spazi dedicati alla cultura – vengono presentate solo le opere della collezione contemporanea della GAM, mentre successivamente, il progetto si svilupperà su due registri strettamente connessi: da una parte le gallerie della città (due alla volta) si renderanno disponibili ad ospitare un lavoro della collezione della Galleria d'Arte Moderna, a sua volta la Galleria accoglierà presso i propri spazi, i lavori degli artisti delle gallerie della città.

L’iniziativa, in un format assolutamente inedito, vuole promuovere una nuova modalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio pubblico, creando un circolo virtuoso e una più stretta sinergia tra pubblico e privato. L’allestimento è l’occasione per valorizzare le opere di artisti di rilevanza internazionale con lavori di assoluto interesse, ma anche per far conoscere l’architettura di una parte del palazzo per la prima volta aperta al pubblico: il visitatore, soprattutto quello più giovane, sarà invitato ad un approccio aperto e ricettivo nei riguardi del mondo che gli artisti evocano vivendo un’esperienza empatica e conoscitiva.

L’arte contemporanea da quest’anno, dopo anni di assenza, torna ad avere dedicata una sezione specifica alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Uno nuovo spazio, aperto ufficialmente in occasione di ArtVerona 2020, che ospiterà esclusivamente opere dei principali esponenti del Contemporaneo, in un susseguirsi di nuove ed importanti proposte. Fra queste, la mostra "Contemporaneo non stop. Il respiro della natura", in esposizione fino al 30 settembre 2021, che dà il via agli eventi artistici della nuova sezione. L’iniziativa, realizzata in un format assolutamente inedito e proposta anche in versione digitale nel sito e nei social dei Musei Civici di Verona, promuove una nuova modalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico pubblico.

La mostra

Il respiro della natura - sottotitolo di questa prima edizione – intende sviluppare una riflessione intorno alla Natura, soggetto da sempre indagato dagli artisti, ma che oggi assume un significato più rilevante in quanto si è più consapevoli di quanto essa possa essere bivalente nella sua azione creatrice o distruttrice. Una bellezza narrata anche nella sua fragilità e che ci ha reso più vulnerabili di fronte alla vana pretesa di governare il mondo: una riflessione, dunque, che può contribuire a porci in una nuova prospettiva nei confronti di un rinnovamento e di una rinascita da tutti auspicata.

Forme naturali dell’arte che si specchiano e si confondono nelle forme d’arte della natura: fuoco, aria, terra e acqua, come elementi primari del mondo naturale, prorompono nei linguaggi contemporanei attraverso l’uso di materiali poveri e della tecnologia digitale per cogliere il “respiro” dell’antica e sconfinata metafora della creazione che si traduce nella grande enigmaticità dell’arte.

In mostra sono presenti le opere di Fabrizio Plessi - protagonista dell’allestimento dell’Albero di Natale di luce 2020 in Piazza San Marco, delle video installazioni alle finestre di Palazzo Correr, oltre alla mostra antologica a Ca’ Pesaro - Davide Coltro, Gohar Dashti, Enzo Fiore, Guerresi Maimouna, Sara Rossi oltre ai maestri Pino Castagna, Eugenio Degani e Alik Cavaliere. All’opera di Vittorio Corsini Dai su fammi un sorriso è affidato l’incipit della mostra, una sorta di “summa” dei variegati linguaggi del contemporaneo, nonché straordinario messaggio a rifondare la speranza nel nostro presente, dopo l’emergenza in corso, attraverso un semplice gesto quale può essere “un sorriso”.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura

a cura di Patrizia Nuzzo

Palazzo della Ragione

Cortile Mercato Vecchio 6 - Verona

Quando: dal 15 dicembre 2020 al 30 settembre 2021.

