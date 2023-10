Lo spettacolo musicale "Moi, Marais!" al Teatro Fucina Machiavelli

Un’ora alla corte del Re Sole. Questa l’allettante premessa dello spettacolo musicale “Moi, Marais!” proposto dal Quartetto Maffei per la prima data della XIX edizione della rassegna Un’ora di musica, che si terrà come di consueto nel Teatro Fucina Machiavelli domenica 29 ottobre alle 11.

In scena il commediante Lorenzo Bassotto e il Maestro Alberto Rasi alla viola da gamba, che insieme tracceranno un ritratto fantasioso e poetico di Marin Marais, uno dei più grandi musicisti di Versailles. Con un excursus mirato fra alcune composizioni per viola da gamba, strumento principe dell’epoca e del quale era un virtuoso indiscusso, si metteranno in luce le caratteristiche espressive dello strumento passando attraverso la sensibilità e la personalità di Marais.

Questo legame indissolubile tra il Marais uomo e le sue vicissitudini di musicista di corte creeranno un gioco di specchi paradossali, un continuo dialogo-monologo tra l’attore e lo strumento.

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Moi, Marais / foto by Barbara Rigon via ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli