"Midsummer, il sogno del teatro" al Teatro Satiro Off

Il 21 marzo al Teatro Satiro OFF, ore 19.30 - “Midsummer, il Sogno del Teatro”: magia e inganni. Casa Shakespeare presenta la sua rivisitazione di “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, un’interpretazione che inaugura la vera primavera del teatro. Il testo, rielaborato da Andrea De Manincor, si apre a un pubblico di bambini e ragazzi, proponendo una fusione di lingua italiana e inglese, e cadenze dialettali, arricchita da un’azione scenica vibrante, comica ed entusiasmante.

In questa rappresentazione, uno dei protagonisti della scena stessa diventa narratore, guidando il pubblico attraverso la complicata trama senza tralasciare alcun dettaglio del capolavoro magico dello scrittore inglese. Bottom, l’attore tronfio e simpaticamente trombone, diventa il fulcro di questa esperienza teatrale, rievocando, con qualche spavento ironico, tutte le vicende che ha spiato e sorpreso. La sua missione è far ridere gli spettatori, coinvolgendoli nella trama e permettendo loro di apprezzare l’arte dell’essere attori.

Nel bosco di notte, cosa accade? Bottom c’è stato, ma la sua memoria potrebbe tradirlo, o forse no? Le parole, secondo lui, sono come fantasmi che si nascondono sotto il tetto della mente, eludendo la comprensione. Attraverso una frammentazione di inglese semplificato, dialetto e italiano, Bottom conduce gli spettatori nel cuore della magia del teatro, svelando il dietro le quinte dell’arte drammatica e invitandoli a riflettere sulla natura illusoria dell’amore e della recitazione.

La trama si sviluppa con l’amore fra giovani coppie separate da una foresta misteriosa, la presenza di creature magiche come Oberon, Titania e Puck che si dilettano in litigi sovrannaturali, e l’umoristico tentativo degli attori artigiani di mettere in scena “Piramo e Tisbe” per le nozze dei reali Teseo e Ippolita. Tutti, illusi amanti e attori, riflettono su quanto la realtà e l’illusione siano intrinsecamente intrecciate, invitando il pubblico a condividere in questa commedia una risata collettiva e un momento di riflessione sulla propria percezione della realtà. Casa Shakespeare gode per la realizzazione della rassegna 2024 del patrocinio del Comune di Verona.

CREDITI:

REGIA: Solimano Pontarollo

ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Anna Benico – PUCK // TITANIA // ELENA Andrea De Manincor – OBERON // LISANDRO // FLUTE Solimano Pontarollo – BOTTOM

DURATA: 50 minuti

LINGUA: italiano, dialetto veneto e inglese facilitato

UNDER 6: sono nostri gentili ospiti.

INFORMAZIONI: info@casashakespeare.it

PRENOTAZIONI VELOCI SU WHATSAPP: https://linktr.ee/teatrosatirooff

SCHEDA SPETTACOLO: https://casashakespeare.it/midsummer-il-sogno-del-teatro/