A San Giorgio di Valpoligella l'escursione green "Mi illumino di meno: il salto della specie"

"Mi illumino di meno" è una campagna lanciata dal 2007 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del consumo energetico globale. Ci invita a ridurre il proprio consumo e a portare l'attenzione sui temi di ecosostenibilità ed efficienza. La serata di sabato 15 maggio 2021 si propone di accompagnarvi dalla piazza centrale di San Giorgio di Valpolicella in un piccolo anfiteatro scavato nella roccia (passeggiata di circa mezz'ora).

Qui avremo modo di parlare di problemi ambientali attuali (cambiamento climatico, surriscaldamento, inquinamento, carenza idrica) e di comprendere come le potenze mondiali si stanno attivando per trovare soluzioni ( protocollo di kyoto, accordi di parigi e green deal europei). Il tutto calato nella nostra realtà quotidiana: con l'aiuto dell'Ing. Gandini Andrea cerceremo di capire quali sono le scelte globali che si stanno attuando per invertire l'andamento , quali sono le prospettive future e cosa possiamo fare oggi per migliorare il nostro domani. Cercheremo di rispondere alla vostre domande sia come singoli, ma anche nel collettività. In seguito, per onorare i ritmi della Natura e come forma di rispetto faremo un rituale intorno al fuoco sotto le stelle con suoni e tamburi.

Rientro entro le 21.15 in piazza a San Giorgio

Contributo richiesto: 15 euro a persona.

Obbligatorie scarpe da ginnastica per camminare su sentieri sterrati.

Obbligo di lampada frontale.

Consigliato 1 litro di acqua da bere.

Informazioni e contatti

Evento Facebook