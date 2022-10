Melegatti Christmas Run: torna a Verona la fantastica corsa dei "Babbi Natale"

Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro solo pacco gara e pettorale per minorenni; 12 euro solo pacco gara e pettorale per maggiorenni; 18 euro pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale.

Tanta dolcezza, esuberante allegria, auguri a pioggia e un pizzico di corsa o una bella camminata per tanto benessere, questa la ricetta della Melegatti Christmas Run Verona organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd per domenica 18 dicembre 2022. Come sempre partenza e arrivo saranno da Piazza Bra, nel cuore di Verona. L’appuntamento è ormai una tradizione che vede protagonisti i “babbi” impegnati in una corsa di 5 o 10 km, prima del tradizionale brindisi benaugurante per le imminenti festività natalizie.

Melegatti Christmas Run

La manifestazione più attesa dai veronesi, la Melegatti Christmas Run Verona che da sempre popola il centro di Verona e che da sempre raduna migliaia di partecipanti, così come nel 2021 quando l’emozione prese il sopravvento dopo gli anni in cui l’evento si era svolto solo in modo virtuale a causa della pandemia da Covid. L’appuntamento con la corsa più dolce dell’anno è per domenica 18 dicembre quando alle 10.00 i “babbi” e le “babbe” più allenati correranno per 10 km, mentre chi vorrà potrà scegliere di correre o camminare per 5 km. Non importa quanto si correrà, quello che conta alla Melegatti Christmas Run è la voglia di divertirsi, di brindare al Natale e al nuovo anno, di vivere insieme la magia del Natale in una città come Verona, che già di per sé regala emozioni straordinarie.

Festa in piazza Bra

A mettere d’accordo i gusti di tutti ci penserà la storica azienda dolciaria veronese Melegatti, da anni a fianco di Verona Marathon. Nel 1894, Melegatti ha ricevuto il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia per aver inventato forma e ricetta del Pandoro oltre che il nome. Secondo la leggenda familiare, infatti, un garzone, di fronte alla prima fetta del nuovo dolce illuminata da un raggio di sole esclamò “L’è proprio un pan de oro!” La lavorazione secondo l’antica ricetta tramandata da Domenico Melegatti è una tradizione che si rinnova e che va di pari passo con la qualità delle materie prime per rispettare la principale mission aziendale, soddisfare sempre il cliente. L’azienda Melegatti sarà in prima fila anche in un’altra mission, aggiungere magia alla giornata di festa con la fragranza del tradizionale Pandoro veronese da gustare in piazza e da mettere sotto l’albero di Natale.

Iscrizioni e contatti

Le iscrizioni sono aperte sulla pagina enternow. Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro solo pacco gara e pettorale per minorenni; 12 euro solo pacco gara e pettorale per maggiorenni; 18 euro pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale.

Appuntamento al 18 dicembre 2022 ore 10 in Piazza Bra.

Web: https://www.veronachristmasrun.it/