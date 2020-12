Sweet Home Music: Max & Veronica in concerto

Continua la programmazione di #SweetHomeMusic con le Lookdown Sessions organizzate da A-Z Blues con la collaborazione di Rock Nation. Mercoledì 16 dicembre siamo felici di riavere con noi Max De Bernardi & Veronica Sbergia.

MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE- ORE 18

Max & Veronica vi presentano una collezione dei loro pezzi preferiti, senza filtri di genere ma con la sola discriminante della bellezza e dell’amore per la musica popolare che da sempre caratterizza i loro show. Sarà un concerto speciale e un’occasione per farci gli auguri in vista delle prossime festività. Per l’occasione il nostro duo si arricchirà con la presenza di ospiti molto misteriosi (folletti? renne? gnomi di Babbo Natale?…ma non vi sveliamo nulla, per ora!

Vi aspettiamo mercoledì 16 dicembre, alle 18.

SEGUI LA DIRETTA: www.facebook.com/ maxandveronica