Massimo Bubola il protagonista della serata di Storytellers al Mura Festival di Verona

È Massimo Bubola il protagonista della serata di Storytellers di giovedì 16 settembre dalle ore 21, alla 2? edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Storytellers è il format con presentazioni degli artisti e dei loro album in una formula che ricorda MTV Storytellers, con incontri d’autore, interviste e racconti musicali.

Giovedì serata speciale insieme a Massimo Bubola per ripercorrere una delle tappe fondamentali della carriera dell’artista e della storia della musica d’autore italiana: i quarant’anni dalla creazione che fece con Fabrizio De André dell’album L’Indiano. Non mancheranno grandi canzoni come “Fiume Sand Creek”, “Franziska”, “Hotel Supramonte”, “Canto del Servo Pastore”, “Quello che non ho”, che furono scritte e composte dal grande cantautore veronese con il grande cantautore genovese, creando un album che sarà di riferimento a tante generazioni future e che ancor oggi è considerato uno dei più importanti evergreen della discografia italiana.

Max Bubola insieme al giornalista Matteo Fontana, racconterà del suo album, rispondendo a curiosità e approfondimenti. Non mancherà anche qualche esibizione live di alcuni brani presi dall’album, con l’accompagnamento di Alessandro Formenti al basso ed Enrico Mantovani alla chitarra.

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere all’area food and drink non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

