"Cena in Vigneto" nella Tenuta Canova di Masi, abbinamenti ad hoc tra vini e menù

Una speciale cena con degustazione tra i filari all’insegna della sostenibilità. Un nuovo imperdibile appuntamento da vivere nella suggestiva cornice di Tenuta Canova: una "Cena in Vigneto" dedicata ai vini biologici, dal sentore fresco e fruttato, prodotti secondo pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente.

Ad accogliervi uno stuzzicante aperitivo di benvenuto, per poi proseguire con un’interessante visita della Cantina e del Wine Discovery Museum.

Dopodiché, circondati dai filari di Tenuta Canova e accarezzati dalla brezza del Lago di Garda, potrete degustare le eleganti bollicine di Canevel Campofalco, prezioso cru proveniente dal vigneto a conduzione biologica Monfalcon in Valdobbiadene, e scoprire la linea Fresco di Masi, nella versione in bianco e in rosso. Vini "realizzati in modo semplice come una volta ma buoni come ci si aspetta oggi", caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca.

Tutte le etichette troveranno l’abbinamento ideale con i piatti studiati ad hoc per l’occasione.

Vini in degustazione: Campofalco – Valdobbiadene Superiore Docg Brut - bio: Fresco di Masi – Bianco Verona Igt - bio; Fresco di Masi – Rosso Verona Igt - bio

Menù:

Aperitivo di benvenuto

Zuppetta di pomodoro, burratina di bufala del Mincio, melanzane croccanti e perle di basilico

Risotto al Fresco Bianco, primizie dell’orto, mandorle e caprino

Rollè di spigola e gamberone imperiale, emulsione alle erbe spontanee, misticanza di frutti rossi

Cremoso alla pesca della Valpolicella, briciole di biscotto al pepe e gelè al Fresco di Masi Rosso

Dress code: un tocco di verde

Info & prenotazioni: +39 045 7580239 - canova@masi.it

Foto: sito masi.it