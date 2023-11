A Verona e provincia il martedì si torna in sala a 3 euro: tutti i film in programma il 7 novembre 2023

Tutti i martedì di novembre nelle sale di Verona e provincia gli appassionati potranno entrare al cinema con un biglietto al costo ridotto di tre euro, grazie alle proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

L’iniziativa, forte del successo registrato nei mesi di marzo e maggio, consentirà al pubblico di apprezzare su grande schermo opere provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena entrate in programmazione nelle sale.

In città, in questa prima giornata di rassegna, martedì 7 novembre, il Multisala Rivoli offre, alle 17, 19.15 e 21.30, la visione a costo ridotto di “Asteroid City” (USA, 2023) di Wes Anderson, ambientato in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L’itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

In provincia, al Multisala Cinergia di Legnago troviamo, alle 19 e alle 21.20, il film “L’ultima volta che siamo stati bambini” (Italia, 2023) di Claudio Bisio. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa.

Al Multisala Cristallo di San Bonifacio si proietta, invece, alle 20.30, “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Asteroid City Wes Anderson / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi Giuseppe Bettiol