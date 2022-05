Nuovo appuntamento con "I martedì al cinema" a soli 3 euro a Verona e provincia: i film del 17 maggio 2022

Cinema di qualità a costo ridotto anche martedì 17 maggio nei cinema di Verona e provincia, grazie alle proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, al Multisala Rivoli di Verona troviamo, alle 16.30 e 18.40, il film “Una vita in fuga” (USA, 2021, 107’) di Sean Penn. John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.

Spostandosi in provincia, la proposta del Multisala Cinergia di Legnago è, alle 19 e 21.30, “Settembre” (Italia, 2022, 110’) di Giulia Steigerwalt. Accade in un giorno di settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è un’idea lontana. Ma forse ancora possibile. Un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.

Informazioni e contatti

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie