Torna Malcesine Baldo Trail: quattro gare per tutti sul lago di Garda

Dopo l’ottimo esordio 2022 a inizio maggio torna ASICS Malcesine Baldo Trail. Iscrizioni aperte per l’happening internazionale dell’Alto Garda disegnato sulle montagne di confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige che coinvolge i Comuni di Malcesine, Brentonico, Avio.

Un appuntamento imperdibile dedicato tutti gli amanti del trail running. Format vincente non si cambia, al massimo si migliora. Ascoltando i consigli degli atleti i ragazzi di VRM TEAM Asd ha infatti apportato diverse migliorie a livello logistico e di data che permetteranno ai concorrenti non solo di correre in un location da favola, ma anche di prendere parte a una bella festa post gara il sabato sera.

Sempre quattro le distanze previste, spalmate su tre giorni di evento. Il week end da segnarsi in rosso sull’agenda è quello del 5, 6 e 7 di maggio 2023. Rispetto allo scorso anno l’evento è stato volutamente anticipato di due settimane per avere una maggiore disponibilità alberghiera e dare così la possibilità a un maggiore numero di atleti di prendervi parte..



Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://malcesinebaldotrail. run/.

L'evento

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. La partenza e? dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo. L’arrivo e? in vetta alla stazione di arrivo, con una vista mozzafiato sul Lago.. Grazie alla Funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Dislivello positivo: 1000 d+

Sviluppo: 4.5km

Tempo massimo: 2 ore

Altitudine massima: 1790 m

Partenza: venerdì pomeriggio

ULTRA: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Sviluppo: 50km

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: 2079 m

Partenza: sabato mattina

MEDIUM: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei km in quota e discesa verso il paese.

Dislivello positivo: 1994 MD+

Distanza: 24km

Tempo massimo: 5 ore

Altitudine massima: 1756 m

Partenza: sabato mattina

SHORT: Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate ?a mezza costa, l'arrivo, mentre la parte finale e? sul lungo lago.