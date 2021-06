​Wrongonyou in concerto a Sona per il Mag Festival

Prezzo non disponibile

annuncia le prime date estive di "Sono io Live" il tour che portera? in tutt’Italia il giovane cantautore reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Lezioni di Volo”, con il quale ha vinto il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5, nella categoria “Nuove proposte”.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour estivo partira? il 17 luglio dal Castello di Santa Severa a Santa Marinella, per poi proseguire al Pecci Summer Live di Prato il 19 luglio. Il 24 agosto Wrongonyou si esibira? a Piazza Roma di Monsampolo del Tronto (AP) , il 27 agosto a MAG Festival a Sona (VR) e il 28 settembre a Lo Quarter ad Alghero (SS). Il tour segue la pubblicazione del nuovo album di Wrongonyou, “SONO IO” un disco che e? un manifesto di accettazione di ogni parte di Wrongonyou, un grido libero davanti allo specchio dopo anni in cui e? stato difficile confrontarsi con il proprio io, un ritratto sincero e senza filtri dell’artista.

A dar forza al concetto e? proprio il titolo del disco: una frase semplice e diretta, un biglietto da visita con il quale presentarsi di fronte al nuovo pubblico che lo ha conosciuto durante la 71a edizione del Festival di Sanremo. Nell’album e? presente anche “Solow”, singolo in cui Wrongonyou affronta la tematica della solitudine e dell’amore verso se? stessi. Proprio per questo, l’artista ha deciso di riproporre il brano in un’inedita versione acustica al Circolo Magnolia, quando ancora era impossibilitato a ospitare pubblico ed eventi.

I biglietti per SONO IO LIVE sono disponibili da oggi sul sito www.vivoconcerti.com e da martedi? 22 giugno alle ore 11 nei punti vendita autorizzati.

CALENDARIO DATE:

sabato 17 luglio 2021 SANTA MARINELLA - ROMA @ Castello di Santa Severa lunedi? 19 luglio 2021 PRATO @ Pecci Summer Live

martedi? 24 agosto 2021 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) @ Piazza Roma

venerdi? 27 agosto 2021 SONA (VR) @ MAG Festival

martedi? 28 settembre 2021 ALGHERO (SS) @ Lo Quarter

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com