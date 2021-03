Mafia e economia a Verona, un incontro online aperto a tutti

Si svolgerà domani, martedì 30 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, in modalità online, il primo incontro del percorso formativo organizzato dalla Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Verona in collaborazione con Avviso Pubblico. In questa prima giornata formativa, dopo i saluti del Dott. Giuseppe Riello, Presidente Camera di Commercio di Verona, interverranno come relatori: il Colonnello Paolo Storoni, Capo Centro Direzione investigativa Antimafia Veneto, il Prof. Antonio Parbonetti, Docente Università di Padova e il Dott. Donato Giovanni Cafagna, Prefetto di Verona. A moderare l’incontro il Dott. Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale Avviso Pubblico.

«Nell’incontro di domani i nostri relatori parleranno di un tema su cui abbiamo voluto fortemente mettere i riflettori cercando di fare formazione ma anche di scuotere la nostra comunità locale: il rapporto delle mafie con l’economia con particolare riferimento al Veneto e alla provincia di Verona – ha dichiarato il Presidente della CCIAA di Verona, Giuseppe Riello – Inutile negare che questo tipo di approccio è quanto mai necessario adesso: la grave crisi economica innescata dalla pandemia in corso ha purtroppo creato le condizioni per possibili infiltrazioni della mafia nell’economia legale. Compito della Consulta è dunque quello di formare gli operatori».

La Consulta della legalità, costituitasi lo scorso anno alla fine del mese di ottobre e partecipata da tutte le categorie economiche della provincia di Verona, è un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con Avviso Pubblico che si pone come obiettivo quello di formare gli imprenditori per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose sul territorio veronese.

«Oggi occorre sempre di più costruire una rete di legalità organizzata necessaria per prevenire l’ulteriore espansione delle mafie nel tessuto economico locale, per difendere le imprese e l’economia sana dalle infiltrazioni mafiose e per fornire strumenti e percorsi che consentano di fare segnalazioni protette e di chiedere aiuto alle autorità preposte – ha dichiarato il Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani – L’incontro di domani rappresenta soltanto la prima tappa dell’avvio di questo percorso formativo, che porteremo avanti insieme alla Camera di Commercio di Verona, finalizzato ad approfondire il fenomeno mafioso e i modi con i quali esso penetra nel sistema economico-imprenditoriale e ad illustrare alle categorie produttive e alla rete dei Comuni aderenti ad Avviso Pubblico nella provincia di Verona (attualmente 33 enti) quali strumenti, quali uffici e quali norme esistono per prevenire e contrastare questo fenomeno».

All’incontro saranno ammesse le prime 200 persone che si iscriveranno. Questo il link per iscriversi