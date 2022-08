Un'estate d'amore con "Lago di Garda in Love"

"Lago di Garda in Love" è in programma dal 6 al 15 agosto 2022. Il Lago di Garda, con i suoi incantevoli paesaggi, accoglie ogni anno gli innamorati di tutto il mondo. Una settimana dedicata allo stare insieme, alla gioia di essere vicini a chi amiamo tra paesaggi di una bellezza unica.

Il programma

SABATO 6 AGOSTO

CASTELNUOVO DEL GARDA

Ore 18 – Lido Campanello

Inaugurazione ufficiale di Lago di Garda in Love – Un’estate d’amore

Un momento per sottolineare l’importanza della promozione del Lago di Garda, come meta romantica per eccellenza, attraverso progetti condivisi.

LUNEDÌ 8 AGOSTO 2022

GARDA

Ore 21.30 – Piazza del Municipio

MOVIE IN LOVE

Ride Back to Freedom – L’amore per l’Italia

Il regista austriaco Hermann Weiskopf racconta il suo viaggio attraverso l’Italia subito dopo il primo lockdown, alla scoperta della libertà perduta.

MARTEDÌ 9 AGOSTO

LAZISE

Ore 21.30 – Via Pra’ del Principe

MUSIC IN LOVE

Kriss Groove Band in concerto

Un viaggio attraverso la musica delle discoteche più belle degli ultimi 60 anni.

Musica dal vivo e tanto spettacolo.

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2022

BARDOLINO

Ore 21.30 – Piazzetta del Porto

MOVIE IN LOVE

Ride Back to Freedom – L’amore per l’Italia

Il regista austriaco Hermann Weiskopf racconta il suo viaggio attraverso l’Italia subito dopo il primo lockdown, alla scoperta della libertà perduta.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022

BARDOLINO

Ore 21.30 – Piazzetta del Porto

MUSIC IN LOVE

Piano Sky

Pianoforte e musicista, sospesi nell’aria, regalano melodie d’amore con uno sfondo unico, il Lago di Garda.

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022

TORRI DEL BENACO

Ore 21.30 – Molo De Paoli

MOVIE IN LOVE

Ride Back to Freedom – L’amore per l’Italia

Il regista austriaco Hermann Weiskopf racconta il suo viaggio attraverso l’Italia subito dopo il primo lockdown, alla scoperta della libertà perduta.

SABATO 13 AGOSTO 2022

TORRI DEL BENACO

Ore 21.30 – Molo De Paoli

MUSIC IN LOVE

Movie Project Band

Dall’amore per il cinema e per la musica un originale spettacolo tratto dalle colonne sonore dei film più famosi e indimenticabili degli anni 80/90.

DOMENICA 14 AGOSTO 2022

SAN ZENO DI MONTAGNA

Ore 21 – Piazzale Risorgimento (fronte chiesa)

MUSIC IN LOVE

La Dama del Garda – emozioni in musica

Dalle pendici del Monte Baldo la musica si diffonde sul lago. La Dama, nel suo elegante vestito, canta dal vivo per regalare emozioni d’amore.

A seguire spettacolo pirotecnico dalla Terrazza d’Amore sul Lago di Garda.

Informazioni e contatti

Web. https://www.facebook.com/LagoDiGardaInLove