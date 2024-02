Acqua di prato: acque aromatiche da erbe spontanee

Un prato fiorito è una gioia che fa bene al cuore e allo spirito. Ma se si potesse bere? E come? Vieni a scoprirlo attraverso una visita guidata di un prato fiorito alla ricerca di erbe spontanee e coltivate, alle loro storie e ai loro usi tradizionali e moderni. La visita si concluderà con un laboratorio di autoproduzione di acque aromatizzate alle erbe. In cui verrà spiegato il corretto modo per la loro preparazione casalinga, le proprietà benefiche e il loro uso. Un pranzo a buffet con erbe spontanee farà da cornice alla nostra giornata.