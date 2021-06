Johnqualcosa – Ambramarie project: il concerto a Volargne di Dolcè presso Villa del Bene

Si chiama JohnQualcosa ma si legge AmbraMarie il concerto che si terrà domenica 27 giugno, dalle 19, nel grande cortile interno di Villa del Bene. Il progetto musicale infatti è stato fondato dalla grintosa rocker che ha stupito tutti nell'edizione XFacor 2009. I JohnQualcosa sono un duo donna/uomo. AmbraMarie lei, Raffaele D’Abrusco lui. Si formano nel 2011, parallelamente ai loro altri progetti musicali. Del 2018 il loro primo tour, del 2020 il primo album “Sopravvivere agli amanti” sviluppato con Mattia Degli Agosti (Illegal Studios) e Alex Carnevali (Bounce Recording Studio), e che vanta la partecipazione di Filippo Cornaglia (Niccolò Fabi, Bianco, Andrea Laszlo De Simone) nelle batterie e percussioni.

L'evento, organizzato nella splendida struttura da Anthill Booking e dall'associazione Cultura Innovativa, patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Dolcè, è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail info@villadelbene.com.

L'inizio dei concerti è previsto alle 19 con le esibizioni dei gipsy/funk La Revancha, della sperimentale Emily Breva, del cantautore Mik Stefanuto e della dolce voce di Francesco Colombo. Possibilità di cenare nel giardino interno della villa con panini. Ma Villa del Bene non è solo concerti. All'interno della struttura vengono organizzate anche presentazioni di libri, mostre d’arte, conferenze, meeting, degustazioni, picnic nel giardino e, quando sarà possibile, matrimoni e celebrazioni. Inoltre nei prossimi mesi la villa diventerà un importante snodo per il cicloturismo e il turismo sostenibile. Infatti chi è interessato potrà noleggiare biciclette direttamente in loco, per poi inforcare la ciclabile che costeggia il fiume Adige cui spingersi fino a Innsbruck. In attesa del collegamento con il centro di Verona.

«La nostra intenzione è quella di costruire uno spazio inclusivo in cui tutti, bambini compresi, possano godere di storia, natura, arte e sostenibilità del vivere - spiega Andrea Maimeri di Cultura Innovativa partner di Villa Del Bene Network, - gli artisti qui sono benvenuti. La pandemia non è stata facile da gestire, ma ora siamo pronti a far vivere a chi lo vorrà un'estate stimolante, con nomi di sicuro interesse di livello nazionale». La serata sarà presentata da Fabio Ricci.

