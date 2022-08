Joe Sanketti al Mura Festival di Verona

Serata musicale speciale giovedì 11 agosto, sulle note degli Otravez, con ospiti Joe Sanketti e Ale Formenti al contrabbasso. Riproporranno l’album "Il Re degli Errori" degli Unavez: un canto che incontra l’attore, la musica e il teatro, un gusto “amarcord” costruito con sapiente ironia, la canzone di un tempo con un testo contemporaneo, emozioni e semplicità.

Joe Sanketti accompagnerà il pubblico in un mondo fatto di tradizioni, sogni, e fantasie, alla scoperta dei Tabù più nascosti, sui banconi delle osterie alla ricerca della leggenda segreta. Ale Formenti al contrabbasso darà profonde note in questo viaggio con un ritmo percussivo che ricorderà il galoppo dei cavalli. Ospite anche il musicista Trentino Daniele Valle.

Gli appuntamenti musicali del Mura Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

JOE SANKETTI - ll jazz club, un locale fumoso, il sapore del torbato, lo scricchiolio delle sedie vintage, un salotto a luce soffusa… ecco il mondo di Joe Sanketti, alias Simone Valbusa cantautore, chitarrista veronese e "cantattore" dal gusto retrò. Timidamente ispirato alla più sottile vena artistica “cantattoriale”, all’opposto del banale, tra swing e canzone popolare, un accenno di jazz per arrivare alla bossanova, poi ancora storie, racconti ironico poetici sul filo del sogno e la realtà. Tutto si trasforma e tutto ricrea i momenti più intensi dell’“amarcord italiano”, a tratti sembra di vedere un Buscaglione che accende una sigaretta a Capossela, che distratto rovescia il bitter di Modugno!! ...tanto che...“A farci preferir basta un assaggio”!! L’artista, fin da bambino, ha la passione per la musica. A otto anni inizia a suonare la chitarra e a sedici anni compone il suo primo brano d’amore. Prosegue lo studio prettamente da autodidatta tra percussioni e batteria, formando poi il gruppo Reggadelica nel 1999 e collaborando con Pitura Freska. Dopo un intenso lavoro di composizione e arrangiamenti, ha inizio nel marzo 2001 l’incisione del primo album:“ Reggadelica”. Di Sanketti va ricordata la lunga attività solista, ma anche le partecipazioni agli Unavez dal 2006. Ad oggi collabora con Megahertz (Morgan), Sam Lorenzini (chitarrista d’eccellenza) e Davide Veronese (trombettista di classe).