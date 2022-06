Joe Bastianich & la Terza Classe in concerto per l’happy hour ad Aquardens

Venerdì 17 giugno alle 18.30 l’happy hour ad Aquardens si riempie di musica e spettacolo. Joe Bastianich & la Terza Classe daranno il via al loro tour estivo, che si snoderà lungo tutta la penisola, proprio da Pescantina, dalla riva della splendida laguna del Parco. L’occasione è quella di presentare al pubblico “Fall in between” il nuovo singolo del gruppo che anticipa l’uscita del loro esordio discografico il prossimo 24 giugno con l’album “Good Morning Italia”. Fall in between è un brano dalle sonorità folk pop contemporanee che parla del concetto di amore in senso universale, visto come salvifico e come un’opportunità per raggiungere la serenità.

Il progetto nasce dall’incontro tra Joe Bastianich, noto al grande pubblico per le sue doti di chef in molteplici palinsesti televisivi, e l’ensemble de La Terza Classe, conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich. La grande passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana e l’empatia immediata che si è creata hanno fatto nascere una collaborazione tra lui e la band napoletana, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

Lo spettacolo avrà inizio alle 18.30 e il biglietto è compreso nel prezzo di ingresso del Parco.

Info su promozioni e prezzi su www.aquardens.it