Joe Bastianich & La Terza Classe in concerto a Verona per il Mura Festival

Martedì 3 agosto alle 21, il Green Stage di Mura Festival accoglierà Joe Bastianich & La Terza Classe per la tappa veronese del loro tour estivo. Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

Con la Terza Classe, Jo1e Bastianich stringe un sodalizio artistico che li porta al tour estivo 2021, che tocca diverse città italiane. La formazione prevede alla chitarra acustica e voce Joe Bastianich e Pierpaolo Provenzano, alla batteria e voce Enrico Catanzariti, al contrabbasso e voce Rolando Gallo Maraviglia, all’armonica e voce Alfredo D’Ecclesiis e al banjo e voce Michelangelo Bencivenga.

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

