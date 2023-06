La Jazzset Orchestra in concerto a Soave

Il Parco Zanella, "Cuore Verde di Soave", oasi di biodiversità sito in Soave in Via Camuzzoni, 8, ospiterà una serata indimenticabile per vivere esperienze uniche in uno degli angoli più suggestivi del Borgo scaligero. Grazie all'impegno ed al lavoro del Volontari di Lega Ambiente Soave - Associazione Fuori Nota ed altri ancora, con l'apporto dell'Amministrazione comunale, è stato riportato alla luce un "gioiello" di giardino all'italiana, parte della cinta muraria che circonda il medievale e fortificato Castello costruito nel X secolo,dopo anni di chiusura ed abbandono. Piacevoli pomeriggi, serate di cultura, stagione cinematografica, spettacoli e concerti, sono in programma in primavera - estate di ogni anno.

Venerdì 23 Giugno dalle ore 21 sarà la Musica della Jazzset Orchestra ad intrattenere gli ospiti del Parco Zanella e, come afferma lo slogan dell'Organizzazione, "la vita d'accoglienza è Musica Jazz: preparati ad improvvisare...", si potrà assistere all'esibizione della storica Big Band, nata nel 1989 e cresciuta a Verona, che schiererà 18 musicisti con le voci soliste di Rossana D'Auria e Stefano Fusco diretti dal maestro Marco Ledri, che trasporterà gli spettatori nel magico clima musicale degli Anni '40/50/60 quando ragazze in gonnellini e ragazzi con i pantaloni a tubo, dondolavano felici allo scoccare del primo "boogie-woogie" pervenuto in Italia dall'America dopo la Liberazione del 1945. Ma il brioso e seducente programma prevede anche brani strumentali e cantati dei generi Blues,Swing, Latin Jazz e Jazz melodico per scoprire la fantasia e l'originalità con le emozioni delle esecuzioni dal vito della JJazzset Orchestra.

È importante informare che il concerto sarà preceduto, dalle ore 20, da una piacevole degustazione di "cibi etnici", offerta agli spettatori dagli Sponsor dell'evento. L'ingresso è libero e gratuito: tel. 349.4925120.