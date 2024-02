La Jazzset Orchestra in concerto al Teatro Camploy: "Da Glenn Miller a Frank Sinatra"

Non sono molte le città in Italia che vantano diverse Big Band in attività continua e riconosciuta sia dal pubblico che dalla critica e Verona, nonostante le sue proporzioni a misura d'uomo, nel campo delle Big Band Jazz, è unica, tanto da essere definita "La Città del Jazz", grazie a musicisti di grande valore artistico ed una passione infinita. Una, fra le più longeve, (questo 2024 festeggia i 35 anni dalla fondazione), è la JAZZSET ORCHESTRA, un traguardo prestigioso e con all'attivo diverse centinaia di concerti in Italia, ma anche in altri Paesi Europei.

I suoi 18 orchestrali, le voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, con il direttore Gilberto Merli, hanno preparato un programma musicale dal titolo "Da Glenn Miller a Frank Sinatra" che inonderà, giovedì sera 15 febbraio 2024, il Teatro Camploy di Via Cantarane con note frizzanti, vibranti, talvolta dolenti, sicuramente irresistibili. Gli Autori sono i musicisti più noti dei generi Traditional Jazz, del Blues, del R. & B., dello Swing, a partire da Count Basie, Jerry Herman, Duke Ellington, Irvin Berlin, Glenn Miller, Frank Sinatra, senza tralasciare il mitico Gorni Kramer, musicista mantovano, uno dei primi a far scoprire agli italiani, negli Anni '40 e '50, i ritmi scoppiettanti dello Swing.

L'evento al Camploy è promosso dall'Associazione Musica Viva, con il Patrocinio del Comune di Verona, che invita la cittadinanza a partecipare all'evento, con un'offerta di 10 euro che sarà devoluta all'Associazione Genitori Bambini Down. Il concerto avrà inizio alle ore 21.15. Prenotazioni ed info: tel. 335.7893558.