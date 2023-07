La Jazzset Orchestra in concerto a San Michele Extra

VENERDI 28 LUGLIO 2023 viene recuperato il concerto, già previsto per il 2 luglio scorso e non eseguito causa maltempo, della JAZZSET ORCHESTRA, che sarà in PIAZZA DEL POPOLO di San Michele Extra per presentare l'evento, promosso dalla 7a Circoscrizione (S.Michele-S.Pancrazio) dal titolo "SETTIMA IN SWING, col contributo del Consorzio ZAI Verona.

A partire dalle ore 21 un coinvolgente e trascinante turbinio di ottoni sapientemente armonizzati con i solisti della sezione ritmica, accompagneranno le due inimitabili voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco a formare la storica Big Band diretta dal Maestro Gilberto Merli, che trasporterà gli spettatori nella mitica "Era dello Swing" con i brani strumentali e le immortali canzoni, fino a proporre composizioni Standard e Jazz melodico degli Autori più conosciuti, con un omaggio a Gorni Kramer, compositore, polistrumentista e direttore d'orchestra mantovano che negli Anni '30/40 propose il Jazz in Italia, facendolo diventare una moda. Con i diciotto orchestrali e le due voci soliste della JAZZSET, sarà come rivivere il magico mondo delle grandi orchestre americane e scoprire la fantasia, l'originalità e le emozioni delle esecuzioni dal vivo.

Appuntamento venerdì 28 luglio alle ore 21 con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili: www.jazzset.it.