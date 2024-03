Irish pub quiz + live music

Rispondi per primo alle domande in inglese e vinci i premi del Pub Quiz, per poi goderti la musica dal vivo in questo appuntamento serale al pub.

?? Giovedì 14/03 | ? 20-23

? Hartigan’s | Vicoletto Cieco Disciplina 2, Verona

? Entrata libera

? Dress code: Green

Scopri tutti gli eventi del LITTLE IRISH FESTIVAL, una settimana in cui festeggiare St. Patrick’s e l’Irlanda, dal 12 al 16 marzo a Verona. Cerca @speakandspritz.it su Facebook e Instagram.