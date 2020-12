Gli appuntamenti archeologici a Verona Aspettando Natale...in sicurezza: venerdì 11 dicembre 2020, mercoledì 16, 23, 30 dicembre 2020 ore 20.30 "C'è mondo fuor da questa mura...live!". Incontri in streaming alla scoperta della storia di alcuni quartieri al di là del fiume: Valdonega, Avesa, Quinzano, Parona.

Dato il successo di partecipazione ottenuto dal progetto "C'è mondo fuor da queste mura", e data la situazione di emergenza sanitaria, proponiamo per il mese di dicembre una nuova iniziativa da remoto: scopriamo insieme alcuni luoghi speciali in questi quartieri storici e caratteristici, poco conosciuti da chi non li abita o non li frequenta.

Il programma

Venerdì 11 dicembre ore 20.30

La Villa Romana di Valdonega

Appuntamento a cura dell'Associazione Archeonaute



Mercoledì 16 dicembre ore 20.20

Avesa con Villa Scopoli e la Camaldola

Appuntamento a cura di Francesca Amaro, guida autorizzata



Mercoledì 23 dicembre ore 20.20

Quinzano e l'eremo di San Rocchetto

Appuntamento a cura di Francesca Amaro, guida autorizzata



Mercoledì 30 dicembre ore 20.20

Parona e la "Festa de la Renga"

Appuntamento a cura di Francesca Amaro, guida autorizzata



A chi non possa connettersi in diretta forniremo il link della registrazione dell'incontro.

