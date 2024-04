Inaugurazione dell'Oratorio San Felice

Il 21 aprile 2024 vi aspettiamo numerosi all'apertura del "Oratorio San Felice" uno spazio pensato come luogo di aggregazione di bambini/e e ragazzi/e. Dalle 13 troverete un semplice menù di maccheroncini al pomodoro o ragù e wurstel con patatine.

Trascorreremo un pomeriggio con tornei di calcio balilla, ping pong e freccette per bambini e adulti, e una divertente gincana per i più piccoli. Premi per i primi 3 classificati di ogni torneo il cui numero di partecipanti è limitato, quindi non aspettate a prenotare il vostro posto! Correte la mattina alla Straverona e passate a trovarci il pomeriggio!