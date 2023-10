In volo con Aracne: dal Salento a Verona tra magie e desideri il 21 e 22 ottobre 2023. Nel cuore di Verona con il Salento nel cuore. Nell'ambito delle diverse attività programmate per il 2023, dall'Associazione Socio Culturale "Gli Amici del Salento di Verona" in collaborazione con l'associazione Hirundo creata dal Salentino Pierandrea Fanigliulo autore del libro che sarà presentato e che da il titolo all'evento, Coldiretti di Lecce, O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) Sezione Provinciale di Verona, un evento di due giornate con tanti soggetti partecipanti e momenti culturali, per conoscere i diversi aspetti della Terra del Salento.

L'intento degli organizzatori è quello di favorire l'importante processo di socializzazione tra i numerosi salentini che per motivi professionali o di studio vivono a Verona e Provincia e le altre comunità e di contribuire a rafforzare i rapporti di reciproca collaborazione tra la Provincia di Verona e la Provincia di Lecce. Parte delle quote di partecipazione degli espositori, sarà donata all' Associazione Onlus Leucemia Vissuta di San Pietro di Lavagno (VR).