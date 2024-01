"L'homme arme' – Ad Auschwitz, l'uomo dov'era?...per non dimenticare"

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il Comune di San Bonifacio ospita l'ensemble vocale – strumentale La Tavola Armonica con il concerto "L'Homme Armé – Ad Auschwitz, l'Uomo dov'era?". La voce recitante di Gaetano Miglioranzi guiderà gli spettatori in un percorso attraverso l'arte, la musica e la letteratura, con l'esecuzione di brani che dal Medioevo arrivano ai giorni nostri e che hanno come comune denominatore la guerra e la critica alla guerra.

L'appuntamento è per Sabato 3 Febbraio 2024 alle ore 17 presso la Sala Convegni del Centro San Giovanni Bosco, a San Bonifacio. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La Tavola Armonica è un gruppo veronese composto da una quindicina di elementi, con la direzione artistica e musicale di Chiara Zocca; da anni impegnato nella ricerca ed esecuzione musicale di brani di diversi stili e collocazioni storiche, propone concerti che sono al contempo momenti di intrattenimento e occasioni di riflessione sulle tematiche del nostro tempo.