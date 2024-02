"Happy Days", al Teatro Laboratorio uno spettacolo in Lingua italiana dei segni

Ingresso intero euro 12, ridotto (under 25 e over 65) euro 10, persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro.

Sabato 24 febbraio ore 21, domenica 25 febbraio ore 16.30 al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a), dopo il debutto al Festival Non c'è differenza torna in scena lo spettacolo HAPPY DAYS liberamente ispirato a Beckett. Lo spettacolo è recitato in lingua italiana e in LIS (Lingua Italiana Segni). Una donna, bloccata in una condizione di estrema solitudine, fugge dal suo presente raccontandosi la gioia nel suo chiacchiericcio, imprigionata in una vita di incomunicabilità. Progetto e regia Isabella Caserta, anche interprete con Alessandra Marigonda (LIS) e la danzatrice Martine Susana che danno voce, gesti e corpo alle tre anime della stessa donna.

Il quadro proiettato è del pittore Silvano Girardello. Produzione Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio, che dagli anni settanta lavora con artisti sordi e che con lo spettacolo "Il Teatro del Silenzio" è stato presente a vari festival internazionali riportando numerosi riconoscimenti tra cui Premio Mezinarodni Festival Pantomimy Neslysicich Brno – Cecoslovacchia. More info e rassegna stampa sul sito www.teatroscientifico.com alla voce spettacoli in cartellone. Foto di scena Antonio Ghedin.

Ingresso intero euro 12, ridotto (under 25 e over 65) euro 10, persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Si consiglia di prenotare inviando una mail a biglietteria@teatroscientifico.com – www.teatroscientifico.com.

Insegna Teatro Laboratorio / foto ufficio stampa Teatro Laboratorio Alice Martini