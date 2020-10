Al Parco Giardino Sigurtà la grande festa di Halloween

Appuntamento domenica 1 novembre 2020 per la terza edizione di "Halloween": maghi, streghette, animazione e musica a tema renderanno la giornata da brivido nell'autunno del "Secondo Parco Più Bello d'Europa", a Valeggio sul Mincio presso il Parco Giardino Sigurtà.

Magiche zucche faranno da cornice a tante attività, giochi e laboratori per i più piccoli che potranno così festeggiare Halloween in una fantastica location naturalistica: dal truccabimbi “mostruoso”, alla pesca delle zucchette, all’area Halloween Fantasy con giochi a tema, alla possibilità per i bambini di diventare un apprendista stregone!

Informazioni e contatti

I visitatori vestiti a tema Halloween avranno diritto all'entrata gratuita in occasione di questo evento, che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18.

Web: https://www.sigurta.it/welcome

Evento Facebook