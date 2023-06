Tre giorni dedicati all'ambiente sul lago di Garda con il Green Life Festival Bardolino

Arrivano a Bardolino tre giorni dedicati all’ambiente e all’ecosistema del Lago di Garda. Si chiama Green Life Festival Bardolino e si terrà nella città lacustre dal 9 all’11 giugno, sulla spinta del progetto di conservazione della fauna locale della Rocca di Garda del quale si sono fatti promotori i comuni di Bardolino e di Garda e che vedrà coinvolto il Parco Natura Viva con i suoi tecnici.

Il festival sarà l’occasione, quindi, per puntare i riflettori sulla questione ambientale, partendo proprio dalla salvaguardia della biodiversità dell’area Rocca di Garda: «L’obiettivo principale del progetto naturalistico è conservare e proteggere la fauna locale, oltre a quello di far conoscere tutto questo ai visitatori e turisti attraverso cartellonistica specifica e percorsi di scoperta del promontorio che divide i paesi di Bardolino e Garda – ha spiegato Carlotta Bonuzzi, consigliere del Comune di Bardolino che ha coordinato l’iniziativa – Affiancarlo ad un festival che abbracci anche appuntamenti di intrattenimento e sensibilizzazione è la giusta cassa di risonanza per dare visibilità a tematiche legate al nostre fragile ecosistema».

E proprio con i tecnici del Parco Natura Viva si aprirà il Green Life Festival Bardolino, i quali interverranno venerdì 9 giugno nella scuola materna Gianfilippi per presentare ai più piccoli in modo allegro a giocoso la biodiversità del loro territorio. A seguire, nel pomeriggio, l’associazione Plastic Free, coadiuvata dai ragazzi dei servizi educativi di Bardolino, setacceranno le spiagge e le strade per raccogliere mozziconi: «Quello dei mozziconi è un tema su cui stiamo cercando di sensibilizzare sempre di più il visitatore – ha proseguito Bonuzzi – installando nuovi cartelli informativi sulla nocività per l’ambiente di questi rifiuti, cartelli che saranno posizionati anche sulle grate dei tombini, dove spesso si gettano pensando che così non creino danno all’ambiente». Venerdì sera, poi, alle 21 a Villa Carrara Bottagisio, Nicola Bortoletto di Meteo Caprino Veronese e il giornalista Maurizio Marogna presenteranno al pubblico una serata che avrà come tema il clima e gli effetti del cambiamento climatico sul Lago di Garda.

Sabato 10 giugno alle 21, stavolta al teatro Corallo di Bardolino, sarà la volta del comico di Zelig, Diego Parassole, che presenterà il suo spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi”, un appuntamento che farà riflettere con il sorriso sulle labbra ad ingresso libero. Domenica 11 si parte, invece, con la pulizia dei fondali del Lago di Garda a cura dei sub della Gas Diving Bardolino, che perlustreranno le acque antistanti l’impianto ittiogenico per portare a riva tutto quello che non fa parte dell’ambiente naturale, supportati dai volontari del WWF.

La Rocca di Garda / foto ufficio stampa Comune di Bardolino

Il Green Life Festival si concluderà domenica sera alle 21 a Villa Carrara Bottagisio con la conferenza aperta al pubblico a cura di Filippo Gavazzoni dal titolo “Il Lago di Garda: quale futuro possibile?” che racconterà l’evoluzione dell’ecosistema Lago di Garda intercorsa negli ultimi decenni: «Quello della tutela ambiente è un tema sempre più indispensabile da affrontare – ha spiegato il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini – e noi vogliamo farlo cercando di raggiungere il maggior numero di persone possibili attraverso incontri di divulgazione popolari. Il tesoro più grande che abbiamo, quello su cui si regge tutta la nostra economia è proprio il nostro ecosistema, così unico e prezioso. Valorizzarlo vuol dire anche sensibilizzare le persone al suo massimo rispetto». Tutti gli appuntamenti del Green Life Festival Bardolino sono ad ingresso libero.