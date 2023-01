"Giulietta e Romeo" in scena al Teatro Camploy di Verona per San Valentino

La rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” presenta “Giulietta e Romeo” della compagnia Casa Shakespeare il 14 Febbraio 2023 ore 21 in occasione di San Valentino. “For never was a story of more woe, then this of Juliet and her Romeo”. La storia d’amore piu? famosa del mondo raccontata attraverso un percorso in cui, grazie a uno stretto rapporto con il pubblico, si entra sempre piu? in intimita? con gli interpreti, nella magica suggestione della storia. In scena anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalita? “nella bella Verona che di sangue fraterno mani fraterne copre”. Dalla festa in Casa Capuleti, al primo bacio. Dal Balcone al bando di Romeo. Dalla notte d’amore all’invettiva di papa? Capuleti. Dalla fiala alla morte…

TRAMA - Romeo e Giulietta è una delle tragedie più note di William Shakespeare e viene composta tra il 1594 e il 1596. La vicenda, che segue lo sfortunato amore di due giovani appartenenti a due famiglie veronesi rivali, i Montecchi e i Capuleti, affonda le sue radici nella tradizione classica (da Senofonte a Ovidio, che narra la vicenda di Piramo e Tisbe nelle sue Metamorfosi) e in quella tardomedievale (Masuccio Salernitano, Luigi da Porto). Anche Dante Alighieri citerà le due famiglie rivali nel sesto canto del Purgatorio, facendole simbolo delle divisioni politiche dell’Italia del tempo. Nell’adattamento di Andrea De Manincor “Giulietta e Romeo” è l’anima della fanciulla ad accompagnare gli eventi storici.

CREDITI REGIA: Solimano Pontarollo ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari ATTORI: Giulia Lacorte – Riccardo Bodini – Solimano Pontarollo – Sabrina Modenini DURATA: 1 ora LINGUA: in italiano Partnership: VeronaInLove.

Informazioni: La rassegna teatrale ufficiale della compagnia di Casa Shakespeare in co-produzione con ONVIEW Experiences&Weddings di Ornella Naccari. Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Casa Shakespeare: info@casashakespeare.it.