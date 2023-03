"Una domenica in Borgo Venezia", a Verona una nuova giornata della sostenibilità con tantissimi eventi

È in programma in Borgo Venezia una nuova "Giornata della sostenibilità", domenica 12 marzo 2023, l'iniziativa dedicata alla promozione di una differente mobilità cittadina e alla sperimentazione di una modalità diversa di vivere gli spazi urbani da parte dei cittadini.

"Una domenica in Borgo Venezia" coinvolge numerose associazioni, organizzazioni no-profit ed esercizi commerciali e artigianali del quartiere, che mettono in campo un ricco programma di iniziative diversificate per tutti i cittadini, grandi e piccoli. Per favorire lo svolgersi delle attività predisposte nell'ambito dell'iniziativa, sono previste alcune limitazioni alla circolazione lungo via Cesare Betteloni e nelle vie adiacenti Piazza Libero Vinco.

Aderiscono all'iniziativa numerose realtà commerciali e artigianali del quartiere, che rimarranno aperte durante la giornata, organizzando attività laboratoriali, di intrattenimento musicale, di degustazione e vendita prodotti.