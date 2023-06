Giornata Regionale per i Colli veneti: cinema, mostre e laboratori all'Agri Parco di Villa Are

Venerdì 16 giugno a Villa Are è in arrivo il camion del Cinéma du Désert - cinema solare che per la prima volta porta questo tipo di performnace a Verona, aprendo la stagione estiva con tre giorni di iniziative dedicate a bambini e famiglie. Oltre alla proiezione di film sul mezzo itinerante alimentato a pannelli solari, sono in programma anche una mostra e un laboratorio creativo.

L’iniziativa, in programma dal 16 al 18 giugno, è promossa dal Comune di Verona e dalla Circoscrizione 2^, in collaborazione con l’Associazione Villa Are, nell’ambito della Giornata Regionale dei Colli Veneti, iniziativa che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Il programma delle proiezioni

Venerdi 16 alle ore 21 - “In viaggio con Jacqueline” di Mohamed Hamidi - 92' In un clima di festa giocosa si invita a riflettere che generalizzare è sempre e comunque un errore Fatah è un contadino che vive con la moglie e due figlie in un piccolo villaggio dell'Algeria. La sua passione è l'unica mucca che ha: Jacqueline. Da anni chiede di poter concorrere con lei al Salone dell'Agricoltura di Parigi e finalmente la sua costanza viene premiata: riceve l'invito. Messi insieme, con l'aiuto dei compaesani, i soldi necessari per la traversata e la sussistenza Fatah e Jacqueline partono. L'idea è quella, una volta sbarcati a Marsiglia, di raggiungere Parigi a piedi. Il viaggio ha inizio.

Sabato 17 dalle ore 21 - “Ortone e il mondo dei chi” di Jimmy Hayward, Steve Martino - 88' Ortone deve salvare una civiltà che vive su un granello di polvere. Un allegro pachiderma di nome Ortone diventa eroe suo malgrado quando scopre la microscopica città di Chi-non-so su un granello di polvere e si imbarca in una spassosa avventura per salvarla dai pericoli di chi non crede che esista. Mentre aiuta gli abitanti a dimostrare che esistono, scopriamo che "ogni persona è importante, per piccola che sia".

Domenica 18 dalle ore 21 - “Antropocene - l'epoca umana” di Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier con il fotografo Edward Burtynsky - 87' Il film esplora il concetto di una nuova epoca geologica chiamata Antropocene, caratterizzata dall'impatto dell'umanità sulla natura e sulla Terra. Tre cineasti viaggiano al seguito di un gruppo internazionale di ricercatori, impegnati in una ricerca sui cambiamenti in atto negli ultimi secoli, allo scopo di documentare l'impatto che gli esseri umani hanno sul pianeta, perchè cambiare il passato non si può ma essere consapevoli è il primo atto verso un cambiamento di rotta possibile.

La mostra “Colore tra emozioni e natura”: Sarà visitabile dalle 10 alle 20, dal 16 al 18 giugno, con inaugurazione venerdì 16 giugno alle 18.

Il laboratorio d’arte per bambini (6-10 anni): “Dalla Terra verso l’Uomo” si svolgerà sabato 17 giugno dalle 10 alle 18 con l’obiettivo di realizzare tre arazzi trattando carte diverse con utilizzo di colori primari e pigmenti che saranno arricchiti dai giovani partecipanti con inserimento di elementi della natura. I tre arazzi saranno poi posizionati in mezzo alla natura in modo da far capire che ciò che l’uomo crea con rispetto può benissimo appartenere alla natura stessa. La quota di iscrizione è 10 euro (per info: 349 4238094 – federica.zanetti2014@gmail.com).

L’AgriParco Villa Are sarà aperto per tutte le tre giornate con la possibilità di pic - nic sia a pranzo che a cena.