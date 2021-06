Aozora³ trio live al Mura Festival per l'appuntamento settimanale con "Gin’n’Jazz"

In occasione della seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, ogni mercoledì sera dalle ore 20, la rassegna Gin’n’Jazz, l’appuntamento che ogni settimana coinvolgerà il pubblico facendolo immergere in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati.

Questo mercoledì ad animare il Bastione di S. Bernardino il trio jazzista Aozora³: tre musicisti eclettici, Luca Zamperini, Marco Melchiori e Lorenzo Lucchese che con la loro coinvolgente performance dalle sonorità latino-cubane accompagnerà il pubblico nella degustazione di ricette a base di Ferdinando De Cinque Gin con toniche aromatizzate Fever Tree.

Il gin del liquorificio bolognese Virus dal sapore erbaceo e balsamico, ha origini lontane e affonda le sue radici nella tradizione familiare De Cinque, la cui ricetta risale agli anni della Prima Guerra Mondiale dall’omonimo personaggio, nonché il nonno della famiglia De Cinque. Oggi i suoi discendenti, produttori di distillati nella provincia di Bologna, hanno ritrovato i suoi appunti segreti e riprodotto questo gin erbaceo e balsamico.

Durante la serata sarà possibile degustare le ricette a base di Ferdinando De Cinque Gin: la prima, più fresca, con Fever Tree Indian, Bacche di ginepro e zest di limone; la seconda con Fever Tree Aromatic con sentore di angostura e rosmarino tostato.

Informazioni e contatti

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...