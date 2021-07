Una notte magica al castello scaligero di Villafranca per il concerto di Gianna Nannini

Nella nostra “estate italiana” che vivrà tra le mura del Castello Scaligero non poteva mancare una delle cantanti più amate in Italia. "Piano e forte", dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini in tour questa estate per riabbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”.

Appuntamento il 29 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona dalle ore 21.

Prezzo: a partire da 51,75 euro.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/eventi.verona.7/.

- https://www.ticketone.it/event/gianna-nannini-estate-2021-castello-di-villafranca-13804517/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...