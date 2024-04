"Genarazione pace" a Verona con ospite Greta Cristini

Per costruire la pace serve comprendere il punto di vista di chi non la pensa come te. Aperto a tutti i giovani del territorio, l'evento "GenerAzione Pace" è il luogo dove farlo. Solo questo è il primo passo per un vero cambiamento. Ti aspettiamo il 20 aprile presso il 311 Verona (Lungadige Galtarossa, 21). Durante l'evento, esploreremo queste tematiche: ambiente, disarmo, migrazioni, economia, lavoro e finanza, diritti e democrazia. Questi argomenti non sono solo attuali, ma necessari per costruire un futuro più giusto per tutti.

Siamo onorati di annunciare che Greta Cristini, classe ‘93, rinomata analista geopolitica e reporter di guerra, sarà con noi. Greta condividerà la sua preziosa esperienza e ci guiderà attraverso un dialogo costruttivo su questi temi cruciali.

Programma della giornata:

SOLO SU INVITO

? 14:30 - accoglienza e discussione sulle 5 tematiche (ambiente, disarmo, migrazioni, economia, lavoro e finanza, diritti e democrazia)

APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

? 17:30 - speech di Greta Cristini, analista geopolitica e reporter

A seguire - momento di aperitivo e networking

INFO UTILI:

?? Data: 20 aprile

?Luogo: 311 Verona (Lungadige Galtarossa, 21)

? Evento gratuito

? Fascia d'età: 18-35 anni

? Per partecipare, è necessario richiedere un invito mandando una mail a project@event-lab.it. Clicca qui: https://bit.ly/GenerAzionePace