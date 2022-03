Apertura in anteprima per tre weekend a Gardaland con tante novità e ben 25 attrazioni disponibili

La nuova stagione di Gardaland Resort inizia in anticipo con una speciale preapertura: Anteprima Gardaland 2022, un’occasione unica per accogliere la primavera e trascorrere le giornate all’insegna del divertimento. A partire dal 12 marzo per tre weekend (12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 marzo 2022) a Gardaland Park saranno disponibili ben 25 attrazioni, dalle Fantasy per i più piccoli come Volaplano e Doremifarm alle Adventure adatte a tutta la famiglia quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le Adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion. Tanti anche gli imperdibili show – dal Welcome to Gardaland, accompagnato dalla nuova canzone, all’inedito La soffitta di Prezzemolo al Teatro della Fantasia - e i divertenti Meet & Greet con i personaggi più amati dai bambini, come Peppa Pig e i 44 Gatti.

Nel biglietto di ingresso a Anteprima Gardaland 2022 sarà compresa anche la visita alla Miniland di LEGOLAND® Water Park Gardaland e a Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine tra le più affascinanti del nostro pianeta e che proprio il 12 marzo ospiterà l’ultimo imperdibile incontro con una delle creature mitologiche più decantate, la sirena, che attenderà i visitatori dalle 11 alle 15 per scattare una simpatica foto-ricordo in memoria di questa straordinaria avventura.

Una nuova esperienza attende invece gli ospiti al cinema 4D dove sarà disponibile Aquaman™: The 4D Experience®, uno speciale adattamento del film di successo targato Warner Bros. In attesa dell’uscita nelle sale del secondo capitolo della saga, previsto per dicembre 2022, gli Ospiti di Gardaland potranno vivere le avventure del potente super eroe DC Aquaman e, attraverso coinvolgenti effetti speciali e immagini 3D in alta definizione, essere trasportati nel regno sottomarino di Atlantide, sentendosi protagonisti di questa avvincente storia. Usando la sua straordinaria forza e la sua incredibile velocità, Aquaman sarà impegnato in una missione per scongiurare una guerra tra i mondi dell’oceano e della terra, salvando così il nostro pianeta. Gli affezionati di Wonder Woman non devono però preoccuparsi: l’adattamento del film della più famosa eroina del cinema verrà infatti proiettato in rotazione con Aquaman.

Informazioni e contatti

Il biglietto combinato dell’apertura speciale "Anteprima Gardaland 2022" include, con una tariffa di 25 euro per il biglietto intero e 22 euro per il ridotto, anche l’ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium e alla Miniland di LEGOLAND® Water Park.

Come sempre Gardaland propone anche diverse soluzioni di abbonamento a partire da 49 euro. Per informazioni abbonamenti.gardaland.it. Durante Anteprima Gardaland 2022 il Parco sarà aperto dalle 10 alle 17; nel periodo che va dal 2 aprile al 1° novembre il Parco aprirà alle 10 con orari di chiusura che varieranno dalle 17 alle 23. Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.