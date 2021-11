Musica in tre dimensioni e doppio appuntamento nel weekend di Fucina Culturale Machiavelli a Verona

La stagione “Musica in tre dimensioni” prosegue con due appuntamenti: sabato 20 novembre alle 17 nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli con il Trio d’Essai e domenica 21 alle 11 in Sala Maffeiana con il debutto della Fucina Harmonica e Davide de Ascaniis.

Sabato 20 novembre il quarto concerto della rassegna Un’ora di musica, che prosegue il ciclo dedicato al pianoforte nella musica da camera, propone una formazione insolita: viola, clarinetto e pianoforte. Questo inusuale ensemble è stato sperimentato da Mozart, con il suo trio “Dei birilli”, il “Kelgetstatt Trio”, composto nell’estate del 1786. Si tratta di una pagina ideata nella più grande libertà, senza esigenze di commissioni o di pubblicazione, che Mozart eseguì per la prima volta alla viola insieme ai suoi amici, il clarinettista A. Stadler e la pianista Franziska von Jacquin. Ad eseguirlo questo sabato insieme ad altri brani affini sarà il Trio d’Essai, composto dal violista Giancarlo Bussola, il clarinettista Gianni Pirollo e il pianista Alberto Cavoli.

Domenica invece in Sala Maffeiana debutterà il nuovo ensemble di Fucina Culturale Machiavelli, la Fucina Harmonica, composta da 9 giovani eccellenze musicali. Per il debutto si è scelto uno dei concerti più amati: le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, proposte però in una versione unica, anche grazie alla presenza dell’apprezzatissimo Davide de Ascaniis come violino solista.

All’inizio del concerto ci sarà una breve introduzione del concerto dedicata ai più piccoli, in cui 5 orchestrali faranno ascoltare estratti selezionati dei brani proposti, così da fornire una chiave di lettura delle Quattro Stagioni e permettere anche agli spettatori in erba di apprezzarne la bellezza senza tempo. Questa attività fa parte di un più ampio progetto di Fucina Culturale Machiavelli per crescere gli spettatori di domani, che ha il suo culmine nello speciale abbonamento “adotta un piccolo spettatore”, che permette di diventare zio o zia musicale accompagnando un bambino ai concerti.

Sabato 20 novembre ore 17

Trio d’Essai

Teatro Fucina culturale Machiavelli, via Madonna del Terraglio 10, Verona

Giancarlo Bussola , viola

, viola Gianni Pirollo , clarinetto

, clarinetto Alberto Cavoli, pianoforte

Programma del concerto: