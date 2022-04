A Verona e in provincia il martedì si torna al cinema con tre euro: i film in programma

Orario non disponibile

A partire da martedì 5 aprile torna nelle sale cinematografiche di Verona e provincia la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, pluriennale progetto di successo della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì dei mesi di aprile, maggio e novembre 2022, gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche. Le sale veronesi coinvolte quest’anno sono il Multisala Rivoli in centro città e, in provincia, il Multisala Cinergia di Legnago.

Il Multisala Rivoli di Verona inaugura la prima settimana di rassegna proponendo, alle 19 e 21.30, il film “L'accusa” (Francia, 2021, 138’) di Yvan Attal. Un ragazzo accusato di aver violentato una ragazza. Chi è questo ragazzo, e chi è questa ragazza? Lui colpevole o innocente? Lei una vittima o spinta solo da un desiderio di vendetta, come sostiene l’accusato? I due giovani protagonisti e i loro cari vedranno le loro vite, le loro convinzioni e le loro certezze andare in frantumi ma… esiste una sola verità?

Il Multisala Cinergia di Legnago punta, invece, alle 19, su “Spencer” (USA, 2021, 111’) di Pablo Larraín, Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso. Il film è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso quei fatidici giorni.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

