A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino

La 312esima Fiera di San Valentino si terrà a Bussolengo dall'11 al 14 febbraio 2023. Un’edizione molto attesa quella di quest’anno, in cui la Fiera di San Valentino si presenterà in tutta la sua bellezza con un programma davvero ricco, che coniuga tradizione e novità. L'inaugurazione ufficiale si terrà sabato 11 febbraio alle 10.30 nella centrale Piazza XXVI Aprile, alla presenza delle autorità e con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. Dopo il tradizionale concerto di campane presso la chiesa di San Valentino, alle 11.30 aprirà il Villaggio medievale e la Mostra Campionaria a Parco Sampò, uno degli eventi centrali della Fiera che torna dopo due anni. Alle 18 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore sarà celebrata la messa in onore del Santo Patrono, trasmessa in diretta su Telepace.

A chiudere la giornata saranno i Mal Maridè con la commedia “Vampade d’Istà”. Durante tutta la Fiera ci sarà grande spazio per eventi gastronomici, musica e spettacoli serali che si terranno presso la sala polivalente dell'ex bocciodromo in Strada San Vittore. Venerdì 10 febbraio appuntamento con El Bifido & Larry Band Show, domenica 12 “Opera Disco Presenta: Domingo Special Edition” e lunedì 13 serata di ballo liscio con Michele Grimolizzi e l’Orchestra New Group Michele. Il 14 febbraio alle 21 concerto tributo a Battisti, Mina e Celentano con Luisa Corna, Il nostro canto libero e Adriano&Gino e gli anni ‘60. Oltre all'atteso Luna Park in Piazzale Vittorio Veneto, ci saranno il Villaggio medievale, che torna dopo il successo dello scorso anno, il trenino di San Valentino e l'area giochi in legno. Pesca di beneficenza al Centro sociale di via Don Calabria per tutta la durata della Fiera e per il “Dolce San Valentino” le pasticcerie del paese prepareranno dolci speciali, ispirati all'amore.

Tra le novità di quest’anno l'iniziativa “Porte aperte al Municipio” che si terrà il 14 febbraio e proporrà le visite guidate al palazzo municipale restaurato e la conferenza “Il Municipio di Bussolengo". Un restauro ed una storia di architettura” con gli architetti Girelli e Valdinoci. La Fiera sarà anche l'occasione per celebrare un anniversario speciale: mercoledì 15 al teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore la serata “100 anni e non sentirli”, dedicata ai 100 anni del Bussolengo Calcio, con Raffaele Tomelleri, le vecchie glorie del pallone e la presentazione dell’album delle figurine creato per l'occasione.

Non mancheranno i momenti dedicati alla cultura e alla musica. Domenica 12 febbraio alle 16.30 ci sarà la Premiazione del concorso nazionale di poesia “Premio San Valentino” con Maurizio Vandelli ospite d’accezione per l'iniziativa “Parole d’amore ed emozioni garantite”. Giovedì 9 febbraio si terrà il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, durante il quale verranno assegnati i riconoscimenti “Bussolengo Premia” e il 14 ci sarà il tradizionale concerto di San Valentino Ensemble sull’ali dorate dell’Associazione Mito’s. Tornano inoltre le visite guidate organizzate con il progetto Pagus Pictus per raccontare la storia e le bellezze delle chiese di San Valentino e San Rocco. Dal 4 al 28 febbraio presso la Galleria Massella sarà possibile visitare la mostra “A come amore”.

Bussolengo si prepara dunque a vivere un appuntamento molto apprezzato e sentito non solo dalla sua comunità ma dagli abitanti di tutta la provincia. La Fiera di San Valentino è infatti una tradizione consolidata che si rinnova di anno in anno a partire dal sedicesimo secolo, quando la Fiera di San Valentino era prettamente agricola: con l’avvicinarsi della primavera, giungeva anche il momento per l’acquisto degli animali, degli attrezzi agricoli e delle nuove piante. Il grande cambiamento è avvenuto nel secondo dopoguerra, con l’avvento della tecnologia anche in ambito agricolo: l’esposizione delle macchine diventa così il fiore all’occhiello della manifestazione.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/comunebussolengo.