Settembre Colognese e Fiera Agricola, la lunga rassegna di eventi da non perdere a Cologna Veneta

Si svolgeranno a Cologna Veneta dal 3 all’8 settembre l’annuale Fiera Agricola giunta alla 126esima edizione e il Settembre Colognese. La manifestazione è stata presentata oggi al Mercato al Coperto di Campagna Amica Verona da Manuel Scalzotto, Sindaco di Cologna Veneta; Ivana Pozzan, Presidente Pro Loco di Cologna Veneta e Franca Castellani, Presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Vicepresidente di Coldiretti Verona.

Il primo spettacolo sarà in Piazza Duomo venerdì 3 alle 21 dal titolo “Cantiche” viaggio dantesco dall’inferno al Paradiso della “Compagnia Teatrale Creativa“. Sabato 4 alle 21 in Piazza Duomo si svolgerà il concerto di Roby Facchinetti “La Musica è Vita”. Domenica 5 ore alle 21 sempre in Piazza Duomo si terrà Alinere in “Concerto Nomadi Tribute”.

Lunedì 6 dalle 20 alle 24 in Corso Guà e Piazza Mandamento, si svolgerà la prima edizione di “Cologna in Festa con lo Sport“. Martedì 7 alle 21 in Piazza Mandamento, ci sarà una sfilata di Moda e “Gocce di Storia. Immagini e racconti della Cologna di un tempo”. L’evento è organizzato da Avis. Mercoledì 8 ore 21 in piazza Duomo, si svolgerà il concerto di Break Free dal titolo “Long Live the Queen Tribute Show”.

Tutti i giorni: negozi aperti e, in Piazza del Capitaniato, esposizione di trattori antichi; al parcheggio ex Pasqualin il Luna Park e al Centro giovanile la pesca di beneficenza; Truck Food con specialità di street food aperti dalle 18.

La presentazione

«Siamo contenti ed emozionati che l’Amministrazione comunale ci abbia affidato l’incarico di organizzare la manifestazione che rappresenta il settore agricolo ma che è anche la fiera dell’artigianato, del commercio e del tempo libero. - precisa Ivana Pozzan – Siamo riusciti a sviluppare, lavorando in sintonia con le altre organizzazioni del territorio, un calendario ricco di eventi. Non mancherà la tradizionale esposizione delle macchine agricole e poi ci saranno spettacoli, mostre e iniziative per bambini. Una festa proprio per tutti».

Il Settembre Colognese e la 126esima edizione della Fiera Agricola sono eventi promossi dal Comune di Cologna Veneta, organizzati dalla Pro Loco, patrocinati dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto e in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Verona Est e Coldiretti.

Franca Castellani ha sottolineato il significato di questa iniziativa che rappresenta una “forma di ripartenza per le persone e le attività commerciali, dato il difficile periodo della pandemia. “Siamo orgogliosi – ha detto - che la presentazione sia al Mercato al Coperto, in centro città, luogo delle eccellenze agroalimentari veronesi ma anche a disposizione dei cittadini per iniziative che fanno conoscere il territorio scaligero ricco di tradizioni e prodotti unici. Da molti anni collaboriamo alla Fiera di Cologna Veneta con iniziative dedicate al settore agricolo. Quest’anno, saremo presenti con diverse attività tra cui degustazioni di piatti a base di patate grazie ai cuochi contadini”.

Il taglio del nastro della Fiera Agricola si svolgerà domenica 5 settembre alle 11.00 in piazza Capitaniato preceduto dalla Sfilata del piccolo mondo agricolo: bambine e bambini dai 3 ai 6 anni in abito contadino sfileranno dal teatro fino alla piazza. A seguire i cuochi contadini di Terranostra e Coldiretti Verona offriranno ai partecipanti una degustazione di gnocchi. Tutti i giorni saranno presenti in Piazza Capitaniato gazebo di Coldiretti con la mostra delle varietà di patate e prodotti tipici della terra, sabato e domenica si potrà ricevere informazioni da addetti del Patronato Epaca e sulle assicurazioni agricole. Presente anche una fattoria didattica che proporrà laboratori ai bambini.

Informazioni e contatti

Tutti gli spettacoli sono a entrata libera contingentata e con prenotazione in ottemperanza alle normative vigenti anti Covid. Info e prenotazioni: 349 0918951 oppure 329 9309860 www.prolococolognaveneta.com

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...