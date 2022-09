Sul lago di Garda torna la fantastica Festa dell'uva e del vino Bardolino

La musica, i colori, l'enogastronomia, gli spettacoli, l'artigianato locale e le decine di appuntamenti dedicati al nettare rosso rubino. Tutto questo è la Festa dell'Uva di Bardolino, l'annuale palcoscenico creato per omaggiare il vino simbolo di un territorio, dal Classico al Superiore e al Chiaretto, che dal 29 settembre al 3 ottobre 2022 animerà il lungolago e le vie del centro storico di Bardolino con un fitto calendario di eventi.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà Parco Carrara Bottagisio, dove le associazioni del territorio proporranno in degustazione sua maestà il Bardolino, in un lungo viale dedicato al bicchiere di rosso più famoso del Lago di Garda. Ma la Festa dell'Uva non è solo vino: decine di menù saranno pronti a deliziarvi comodamente seduti nelle migliaia di posti disponibili in riva al Lago di Garda, potendo godere degli splendidi tramonti sull'acqua. E non mancheranno gli appuntamenti musicali, sia al Parco Carrara Bottagisio, che al Porto di Bardolino.

Informazioni e contatti

Web: https://www.bardolinotop.it/