Nel Borgo più bello d'Italia torna l'imperdibile Festa dell'Uva di Soave

Dal 16 al 18 settembre 2022 è in programma a Soave un weekend all'insegna del divertimento e del buon vino. Finalmente è arrivata la tanto attesa 94esima edizione della Festa dell'Uva di Soave, il Borgo più bello d'Italia!

Ideata nel 1929, è stata in assoluto la prima del genere in tutta Italia. La manifestazione si caratterizza per l'elevata qualità degli eventi, sia culturali che folcloristici, e che si prefiggono l'esaltazione della Garganega, l'uva regina e tesoro di Soave.