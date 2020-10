Festa dei nonni e dei nipoti a Castelnuovo del Garda il 10 ottobre 2020

A causa del maltempo, la Festa dedicata ai nonni e ai loro nipoti inizialmente prevista per questo sabato 3 ottobre, è rimandata al 10 ottobre. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ripropone la formula sperimentata con successo l’anno scorso per celebrare in modo un po’ diverso la festa istituita dal Parlamento italiano nella giornata del 2 ottobre.

Sabato 10 ottobre, al parco del teatro comunale DIM, è in programma un intero pomeriggio di attività promosse e organizzate dall’assessorato alla Famiglia in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Si comincia alle 15 con le letture animate proposte dalle bibliotecarie Moira e Demetra, mentre nonni e nipoti potranno cimentarsi nella realizzazione di un simpatico lavoretto sotto la guida dei volontari dell’associazione La Girandola.

Alle 16.30 un’allegra merenda in compagnia organizzata dall’Aido locale, e alle 17 lo spettacolo Giuppy Show con attività di animazione per tutte le età. Verranno inoltre allestite diverse postazioni con giochi in legno per emozionanti sfide fra nonni e nipoti.

«Con la Festa dei nonni e dei nipoti generazioni diverse possono festeggiare insieme e trascorrere qualche ora in serenità – spiega l’assessore ai Servizi alla persona e Famiglia Marilinda Berto –. Riteniamo importante valorizzare il rapporto tra nonni e nipoti celebrando una figura fondamentale all’interno della nostra società. Senza i nonni numerose famiglie sarebbero in difficoltà, con questa iniziativa vogliamo dire loro grazie per il prezioso supporto».

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it