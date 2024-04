Ad aprile concerti, sport, mostre e tanto altro per un lungo mese di eventi a Malcesine

Il comune-perla dell’Alto Garda ha inaugurato l’inizio della bella stagione con i due concerti di Pasqua e Pasquetta ma gli eventi in musica proseguiranno oltre le feste pasquali. Tutte le domeniche di aprile, Malcesine accoglierà concerti di musica classica accompagnati da brevi descrizioni storico-artistiche della magnifica Chiesa della Disciplina e dei Santi Benigno e Caro. Gli eventi, ad ingresso gratuito, inizieranno alle 12 e vedranno susseguirsi numerosi artisti che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dei più grandi compositori.

Aprirà le danze il Concerto di Fisarmonica del 7 aprile con Gabriele Corsaro, vincitore del Premio delle Arti 2023, che proporrà brani di Bach e Pachelbel. Nel secondo appuntamento (14 marzo) invece, sarà il quartetto vocale “Bonporti”, diretto da Maurizio Sacquegna, a intrattenere la mattinata con le musiche di Frescobaldi, Dowland e Des Prez. Il quartetto è composto da Lucrezia Masia, soprano, Elisa Sala, mezzosoprano, Francesco Marcolini, tenore, e Alessandro Peduzzi, basso. Per gli amanti di Neruda e Arban imperdibile l’appuntamento del 21 aprile con il concerto di tromba e pianoforte a opera di Filippo Lombardi e Stefano Romani. Ultima data in musica quella del 28 aprile con il duo di fisarmoniche composto da Jacopo Zendri e Marco Salvetti, che farà riecheggiare nella Chiesa della Disciplina e dei Santi Benigno e Caro le musiche di Bach, Vivaldi e Mascagni.

Abilityart, la mostra dell’Associazione dei pittori che dipingono con la bocca o con il piede

Con aprile ritornano a Malcesine anche le tanto apprezzate mostre d’arte. La prima a partire sarà Abilityart che rimarrà allestita da venerdì 26 aprile a domenica 12 maggio a Palazzo dei Capitani. La mostra, ad ingresso gratuito, è ideata e curata dall’Associazione dei pittori che dipingono con la bocca o con il piede e permetterà di ammirare alcune delle più belle opere realizzate da artisti a dir poco speciali. Alla serata inaugurale, che si terrà il 26 aprile dalle 18, parteciperanno gli artisti Simona Attori, Annalisa Paganini e Nadir Fakhoury. Giorni e orari di apertura della mostra: da mercoledì a domenica dalle 11 alle 18.

Ai nastri di partenza la X-Bionic Lake Garda 42, attesi migliaia di runner da tutta Europa

Ai blocchi di partenza una delle corse più attese sul lago di Garda. La X-Bionic Lake Garda 42 torna per la sua terza edizione e porta anche a Malcesine la tradizionale maratona LG42 (di 42 chilometri) e la mezza maratona LG21 (di 21 chilometri). Lo sparo d’inizio sarà domenica 14 aprile quando i corridori, che hanno già raggiunto quota 3.700, partiranno da Limone per la maratona, e da Arco per la mezza maratona. Punto d’arrivo per tutti Malcesine dove si terranno anche le premiazioni dei top tre donne e uomini.

Il percorso sarà completamente chiuso al traffico e si svilupperà prevalentemente sul lungolago, toccando tutte e tre le regioni affacciate sul Lago di Garda: si passerà infatti per Limone, in provincia di Brescia, Riva del Garda e Arco in Trentino terminando a Malcesine, cuore veneto delle due corse. Attesi quindi runner da tutta Europa con ampie quote di partecipazione da parte delle donne; la corsa infatti è l’unica gara d’Italia nella quale le quote rosa superano numericamente quelle azzurre. Lo scorso anno il 66% dei partecipanti proveniva dall’estero, soprattutto da Germania e Austria ma significative sono state anche le presenze di sportivi britannici e dell’est Europa con Croazia, Ungheria, Slovacchia e Polonia. Tutte le informazioni al sito www.lakegarda42.com/it.

Dentro la storia di Malcesine con le visite guidate alle trincee della Grande Guerra

Malcesine, oltre a meta sportiva e borgo perfetto per vacanze in relax, è anche luogo ricco di storia. Un altro appuntamento da segnare in agenda è quello di domenica 7 aprile con la prima giornata grigio-verde. Con il supporto dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Verona sarà possibile scoprire attraverso un’esperienza immersiva nella storia le trincee di Dosso Merlo. Punto di ritrovo sarà la baita alpini di Malcesine dove, alle 9.30, arriveranno i rievocatori del Gruppo Storico sesto alpini battaglione Verona in uniforme e con materiali ed equipaggiamenti del periodo della Grande Guerra. Da lì, salita fino al Caposaldo Italiano di Dosso Merlo (dislivello di circa 250 mt.) e all’arrivo un punto ristoro per tutti i partecipanti. Alle 11:30 in programma l’alzabandiera e a seguire le visite guidate delle trincee, recentemente recuperate grazie al prezioso lavoro degli alpini di Malcesine, e che proseguiranno fino alle 15.30. Consigliato un abbigliamento adatto alla montagna con scarpe comode, viveri e acqua a uso personale.

Palazzo dei Capitani / foto ufficio stampa Comune di Malcesine