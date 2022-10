J-Ax ospite d'onore all'Halloween Party di Gardaland

Il 31 ottobre, la notte piu? tenebrosa dell’anno festeggiata ormai in tutto il mondo a suon di "dolcetto o scherzetto". L’appuntamento a Gardaland e? con l’Halloween Party, uno dei momenti clou della stagione che vede l’apertura del Parco dalle 10 alle 24, regalando cosi? agli ospiti ben 14 ore di divertimento tra musica e adrenalina.

Col calare delle tenebre, dalle ore 18 a mezzanotte, piazza Jumanji diventera? il fulcro del divertimento per un’esclusiva serata durante la quale si alterneranno mostruosi Dj-Set accompagnati da un esclusivo corpo di ballo, e, a seguire, l’ospite d’onore J-Ax rapper tra i piu? amati in Italia, sulle note dei suoi successi, avra? il compito di trasformare la piazza in una discoteca all’aperto. Sul grande palco la radio partner dell’evento RTL 102.5 con Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto, Matteo Campese e DJ Sautufau.

Per prolungare ulteriormente l’atmosfera e le avventure nel Parco anche durante la notte, imperdibile un soggiorno in uno dei tre hotel del Resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. Il Parco - anche dopo l’evento Magic Halloween - non si ferma e annuncia un no-stop al divertimento anche per tutti i weekend di novembre – 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 - con WOWkend: aperture straordinarie che permetteranno a grandi e piccini di godere delle tante attrazioni del Parco approfittando del clima ancora mite del Lago di Garda.

Informazioni e contatti

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sara? aperto dalle 17 alle 22 durante i "Venerdi? da paura", tutti i sabati dalle 10 alle 20, domenica 23 ottobre dalle 10 alle 19, domenica 30 ottobre dalle 10 alle 20, 1° novembre dalle 10 alle 18. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10 a mezzanotte.

Web: https://www.gardaland.it/.