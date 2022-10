La festa di Halloween al Castello scaligero di Torri del Benaco: "The Monster is back!"

Halloween in Italia è diventata una festa a tutti gli effetti, molto sentita dai più piccoli ma che si festeggia che coinvolge anche giovani e famiglie. Sono tanti gli eventi in programma intorno al lago di Garda, per la ricorrenza più spaventosa dell’anno, di origine statunitense ma ormai sdoganata anche in Europa. In particolare, a Torri del Benaco, sulla sponda veneta del Garda, domenica 30 e lunedì 31 ottobre saranno pomeriggi e serate di pauroso divertimento, tra mostri e fantasmi. E quale luogo è più indicato per accogliere mostri e fantasmi? Senza alcun dubbio, il castello!

Il 30 e 31 ottobre a Torri del Benaco va in scena l’evento “The Monster is back!” nella spettacolare cornice del Castello scaligero, un luogo di sublime bellezza che diventerà scenografia perfetta per animazioni e travestimenti in stile Halloween. Dalle 16 alle 19, all’interno del maniero, gli ospiti troveranno una vera “Horror House” in versione “family”, quindi adatta ai bambini, con misteri ed enigmi da risolvere. Poi, dalle 20 alle 23, il castello s’illuminerà a sera, si accenderanno le luci (e anche le ombre!) e tutto si trasformerà in una versione più “scary”, dove paurose emozioni attenderanno i veri temerari.

All’esterno del castello ci saranno tante altre attività a completare l’atmosfera di festa: food and drink truck, spettacoli di magia in compagnia di Mago Alegsar e Clown Pistacchio, make-up artist Riccardo Chiavenato e trucco-bimbi a cura di Chiaramella, una postazione Playstation2 con giochi interattivi per i più grandicelli. Insomma, tanti ospiti e tante occasioni per vivere insieme la festa più spaventosa dell’anno.

L’evento è organizzato da Valentina Ranieri di Backstage events Group in collaborazione con la collega Sinta Carini, volti conosciuti nell’animazione sul lago di Garda: da anni, organizzano eventi per grandi e piccini con numerose realtà locali e sono garanzia di divertimento per ogni età. «Ringraziamo per la collaborazione e l’ospitalità il sindaco e l’amministrazione comunale di Torri del Benaco, e vi aspettiamo numerosi al Castello scaligero di Torri per una nuova, audace avventura da vivere insieme».

“The Monster is back!”, il mostro è tornato 2.0. Voi siete pronti? L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, senza bisogno di prenotazione.