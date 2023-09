Festa della vendemmia

L’arte della Vendemmia: un’esperienza tutta da vivere. Il profumo delle uve, mani sapienti che selezionano i grappoli migliori e la luce del tramonto che tinge i vigneti della tenuta per accogliervi e farvi vivere la magica esperienza della vendemmia, un’arte che la Famiglia Boscaini tramanda di generazione in generazione da 250 anni.

Dopo un calice di benvenuto, gli agronomi e gli enologi del Gruppo Tecnico Masi ci accompagneranno in una vera e propria attività di vendemmia: impareremo insieme a conoscere la vigna, a distinguere le diverse varietà di uva e a tagliare i migliori grappoli da destinare all’Appassimento, l’antica tecnica in cui Masi ha una riconosciuta expertise. La visita delle cantine e del Wine Discovery Museum completerà l’esperienza. Infine, una speciale cena degustazione in cui i vini iconici Masi saranno abbinati ad un menù in cui vino sarà protagonista anche nel piatto.

Vini in degustazione:

Moxxé – Pinot Grigio e Verduzzo Spumante Brut – Masi

Rosa dei Masi – Rosato TreVenezie Igt - Masi

Brolo Campofiorin – Rosso Verona Igt

Costasera – Amarone della Valpolicella Classico Docg

Angelorum – Recioto della Valpolicella Classico Docg

Menù:

Aperitivo di benvenuto

Culatello affinato nel Rosa dei Masi, focaccina all’extravergine di Canova, Grana Padano cremoso e Balsamico Riserva Privata Boscaini

Tortelli al Pero Misso della Lessinia, ricotta al fumo e riduzione di Campofiorin

“Pastissada” croccante di pecora Brogna, composta di mirtilli rossi al Costasera, mais e spinaci

Torta tradizionale delle rose, confettura di fichi settembrini, gelato alla mandorla e gocce di Angelorum

Dress code: si consiglia abbigliamento comodo, l’uso di scarpe chiuse per l’attività di vendemmia è obbligatorio per questioni di sicurezza.

Foto Ufficio stampa Masi