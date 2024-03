Favole a teatro 2024 - Spettacoli per famiglie a San Bonifacio

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna teatrale dedicata alle famiglie che la compagnia Battipalco organizza con il Patrocinio del Comune di San Bonifacio. In cartellone tre imperdibili spettacoli pomeridiani ispirati alle favole e pensati per un pubblico bambino, ma rivolti a tutte le età.

Al Teatro Centrale di San Bonifacio, dalle ore 16.30. La rassegna avrà inizio Domenica 10 marzo 2024 con un grande classico: "Il libro della giungla" del Gruppo Panta Rei, uno spettacolo che mescola teatro e scenografie digitali, vincitore del premio Otello Sarzi 2023.

Età consigliata: dai 4 anni

Durata: 60 minuti

BIGLIETTI:

Unico: 5 euro

Promo famiglia: 2 adulti + 2 bambini 15 euro

Gratuito: bambini al di sotto dei 3 anni, disabili e accompagnatori

Acquisto:

In teatro, da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo

On line con maggiorazione e posto riservato su: www.eventbrite.it